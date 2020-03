Spotify maakt startscherm in app persoonlijker: dit is er nieuw

Spotify heeft een update uitgerold waarbij gebruikers een nieuw startscherm krijgen te zien. Het nieuwe scherm van de muziek-app is een stuk persoonlijker geworden en schotelt je muziek voor, waar jij op zit te wachten.

Spotify met nieuw startscherm

Bij het openen van de Spotify-app kan het startscherm er zomaar anders uitzien. De muziekdienst is begonnen met het verspreiden van een nieuwe versie van het startscherm. Met de meest recente server-side update die nu verspreid wordt, is het startscherm een stuk persoonlijker geworden.

Allereerst is er een begroeting met bijvoorbeeld een goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Daarnaast is er een raster te zien met zes aanbevolen afspeellijsten. Deze zijn afgestemd op het moment van de dag. Verder vind je in het scherm een overzicht met de aanbevolen podcasts en recent afgespeelde muziek.

De update wordt dus niet uitgerold via de Google Play Store, maar wordt aan de kant van de server geactiveerd. Het kan dus zijn dat je even moet wachten totdat het nieuwe startscherm bij jou beschikbaar is.