Spotify telt 320 miljoen actieve gebruikers, 1,9 miljoen podcasts

Muziekdienst Spotify heeft nieuwe cijfers gedeeld over het afgelopen kwartaal. De muziekdienst wordt nog volop gebruikt; opnieuw zien we stijgende cijfers.

Spotify in Q3 2020

Over het derde kwartaal van dit jaar heeft muziekdienst Spotify het aantal gebruikers zien stijgen met 29 procent, in vergelijking met vorig jaar. In vergelijking met vorig kwartaal is het een stijging van 7 procent. In totaal telt Spotify 320 miljoen actieve gebruikers.

Van deze actieve gebruikers maken 185 miljoen mensen gebruik van de gratis versie, die dus ondersteund wordt door advertenties. 144 miljoen gebruikers maken gebruik van Premium, Premium Duo of Family. Dit aantal steeg met 31 miljoen in vergelijking met vorig jaar.

Tegen het eind van 2020 wil de van oorsprong Zweedse muziekdienst zeker 340 miljoen actieve gebruikers hebben, waarvan 150 miljoen Premium-abonnees. Het aantal podcasts is ook gestegen met 400.000 naar 1,9 miljoen. Naast muziek kun je bij Spotify namelijk ook prima terecht voor podcasts.