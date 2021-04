Muziekdienst Spotify komt met eigen spraakassistent

Spotify introduceert een nieuwe functie die je de muziekdienst laat bedienen via een spraakassistent. Verschillende gebruikers hebben de nieuwe functie al aangeboden gekregen op zowel Android als iOS.

Spotify met spraakassistent

Google laat je verschillende commando’s uitvoeren met de spraak. Nu stapt Spotify ook op de trein met een eigen spraakassistent. Met deze assistent kun je het commando “Hey Spotify” gebruiken, en vervolgens op zoek gaan naar je favoriete artiest, album, track of podcast. De functie is alleen beschikbaar als de Spotify-app zelf geopend is, en het scherm ingeschakeld is. Het moet het zoeken naar muziek net wat makkelijker maken, bijvoorbeeld als je een ander nummer wilt horen tijdens het koken. Via de spraakassistent kun je ook een track skippen of de muziek pauzeren.

De functie komt beschikbaar voor zowel Android als Apple iOS, maar is nog niet voor iedereen beschikbaar. Het lijkt ook alleen te werken voor betalende gebruikers. Via bijvoorbeeld “OK Google” is het al langer mogelijk om aan de slag te gaan met het zoeken van muziek op Spotify.