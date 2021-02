Spotify komt met nieuw HiFi-abonnement voor streamen in hoge kwaliteit

Muziekdienst Spotify heeft tijdens een virtueel evenement een nieuwe abonnementsvorm aangekondigd. Het gaat om Spotify HiFi waarbij je lossless muziek kunt luisteren in de allerhoogste kwaliteit.

Spotify HiFi

Verschillende muziekplatformen zoals Tidal en Amazon Music bieden al een mogelijkheid aan om muziek te beluisteren als lossless audio. Dit is de hoogste kwaliteit, waarbij gesproken wordt over cd-kwaliteit. Spotify gaat deze optie binnenkort ook aanbieden, zo heeft de van oorsprong Zweedse muziekdienst bekend gemaakt. Volgens Spotify was er veel vraag naar van gebruikers. Op dit moment is de maximale bitrate 320 Kbps. Spotify HiFi zal ook werken met de Spotify Connect-speakers.

Het is nog niet bekend wanneer Spotify de nieuwe abonnementsvorm beschikbaar stelt. Wel geeft het bedrijf aan dat dit in het begin in geselecteerde landen zal zijn, en het is niet duidelijk of Nederland hier tussen zit. Het lijkt erop dat Spotify al jaren met het idee zinspeelt. In 2017 kregen verschillende gebruikers een voorstel om de functie te gebruiken. De meerprijs lag hierbij tussen de 5 en 10 euro per maand. Dit bedrag komt bovenop de abonnementskosten van 10 euro per maand. De vergelijkbare abonnementsvormen bij Amazon en Tidal komen uit op 15 en 20 euro.