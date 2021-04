Spotify verhoogt prijzen in Europa: dit zijn de nieuwe tarieven

Muziekdienst Spotify is voor velen niet weg te denken uit het dagelijks leven. Jarenlang waren de prijzen voor de dienst gelijk, maar dat gaat veranderen. Er komen nieuwe prijzen voor Europa.

Nieuwe prijzen voor Spotify

Gebruikers van Spotify gaan meer betalen voor het gebruik van de muziekdienst. De abonnementsprijzen stijgen in Europa met één of meerdere euro’s. Verschillende abonnees in het Verenigd Koninkrijk en Europa hebben een e-mail ontvangen waarin staat dat ze te maken krijgen met een prijsverhoging.

Om nieuwe content en nieuwe features te kunnen lanceren, is het verhogen van de prijs noodzakelijk, zo stelt Spotify in de e-mail. Vanaf deze maand gaat de prijsstijging in, maar voor bestaande gebruikers wordt de prijsverhoging vanaf juni in rekening gebracht. De hogere prijs geldt in ieder geval voor Premium Duo, Premium Family en Premium Student. Over de standaard Premium-abonnementen is niets gemeld.

Spotify Premium Duo: + 1 euro per maand (wordt €13,99)

Spotify Premium Family: + 3 euro per maand (wordt €17,99)

Spotify Premium Student: + 1 euro per maand (wordt €5,99)

Overigens is ook bekend geworden dat Spotify met een podcastabonnement komt. In tegenstelling tot Apple zou Spotify geen commissie inhouden en podcasters kunnen hun eigen prijs bepalen.

Het is niet bekend of Nederlandse gebruikers ook te maken krijgen met de prijsverhoging. Mocht je een bericht hebben gehad, laat het ons dan zeker weten!