Spotify komt met nieuwe interface voor app: zo ziet het eruit

Spotify gaat het één en ander aanpassen aan het ontwerp. Gebruikers zullen vanaf volgende week een nieuwe interface te zien in de app, en die is nu aangekondigd.

Spotify met nieuw ontwerp

Sinds een tijd voert de populaire muziekdienst Spotify wijzigingen door in de interface. Hierbij gaat het om een test die onder een groep gebruikers plaatsvindt. Het wordt prettiger om door je muziekbibliotheek te bladeren. Denk hierbij aan tags, waarbij je snel kunt schakelen naar een artiest, afspeellijst of iets anders.

Daarbij kan je sneller door collecties bladeren; zowel voor muziek als voor podcasts. Ook is de zoekfunctie verder verfijnd en kun je snel kijken welke content offline beschikbaar is. Hiervoor dien je dus wel te beschikken over Spotify Premium. Een voordeel is dat je ook meer controle krijgt over datgene waar je het vaakst naar luistert. Je kunt maximaal vier afspeellijsten, albums of podcastshows vastzetten zodat je hier direct toegang toe hebt, zo laat Spotify weten. Je kunt erover naar rechts vegen en zo een item pinnen.



Spotify rolt het nieuwe ontwerp vanaf volgende week uit naar de app.