Samsung bereidt Notes- en Klok-app voor op One UI 5.0 met update

Met One UI 5.0 in het vooruitzicht treft Samsung al wat voorbereidingen. Dit zien we terug in een update voor Samsung Notes en Samsung Klok, de twee apps krijgen nieuwe functies en verbeteringen.

Update voor Notes en Klok

Twee Samsung-apps zijn bijgewerkt met een nieuwe update. De twee applicaties in kwestie zijn de Samsung Notes app en de Klok-toepassing, die je op elke Galaxy kunt vinden. Mogelijk bereidt Samsung de applicaties vast voor op de komst van One UI 5.0, de eigen skin van Samsung welke over Android 13 zal komen te liggen.

Notes

In de Samsung Notes app vind je vanaf nu een nieuwe gum. Hiermee kun je specifiek de markeerstift uitgummen. Verder is er ‘het verfblik’ waarmee je een ruimte kunt vullen met een gekozen kleur. Een andere optie die je terug kunt vinden is de mogelijkheid om een lettergrootte kleiner dan 8pt in te stellen.

Klok

In de Klok-app vind je ook nieuwe verbeteringen met de laatste update. Het gaat om kleine wijzigingen in de interface. De annuleren en opslaan knoppen van het bewerkingsscherm voor een alarm zijn verbeterd. Samsung belooft ook nog enkele andere verbeteringen voor de applicatie.

De updates kunnen gedownload worden uit de Galaxy Store.