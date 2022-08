‘Samsung neemt afscheid van de toevoeging “Z” bij Galaxy Fold en Flip’

Volgende week is de aankondiging van de Samsung Galaxy Z Fold 4, Flip 4 en de Galaxy Watch 5. Er is nu nieuwe informatie naar boven gekomen over de naamvoering, waarbij Samsung af zou zien van het gebruik van de toevoeging ‘Z’ in de serie.

Samsung zonder Galaxy Z

Als we afgaan op de nieuwste informatie, dan gaat er wat veranderen in de naamvoering bij Samsung. Het heeft betrekking op de Galaxy Z-serie, waarbij de Z aangeeft dat het gaat om vouwbare toestellen. Het lijkt er namelijk op dat Samsung niet langer deze naam wil gaan voeren bij de vouwbare smartphones. In plaats daarvan zou het gaan om de Galaxy Flip 4 en de Galaxy Fold 4. Eerder al had Samsung in verschillende landen rondom Rusland de ‘Z’ uit de naam gehaald, omdat de letter Z gebruikt wordt door het Russische leger als militair symbool, sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen.

Het is niet helemaal duidelijk of dit er direct mee te maken heeft. Het kan ook een andere reden hebben; de ‘Z’ heeft namelijk niet veel met vouwen te maken. Samsung zou het Z-beeldmerk niet op de doos af willen drukken en ook de naam niet willen voeren. De fabrikant heeft niet op de berichten gereageerd; maar gezien volgende week, op 10 augustus, de aankondiging is, zullen we ongetwijfeld dan meer te weten komen. De eerste Galaxy Fold verscheen eveneens zonder de toevoeging Z.