Samsung Galaxy Z Flip 4 duikt op in foto’s: zo ziet het toestel eruit

De nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 4 gaat al een tijd rond in het geruchtencircuit. De smartphone van het bedrijf wordt deze zomer verwacht. Nu zien we foto’s van het toestel in het echt.

Samsung Galaxy Z Flip 4 in foto’s

De Samsung Galaxy Z Flip 4 is opgedoken in real-life. De smartphone wordt mogelijk in augustus aangekondigd, en is na de Z Flip 4 de tweede vouwbare smartphone die we dit jaar kunnen verwachten. Samsung kwam al meermaals in het nieuws met de vouwbare smartphones, maar los van renders zagen we nog geen real-life foto’s. Dat is nu anders.

De collega’s van TechTalkTV hebben beelden naar buiten gebracht van de nieuwe vouwbare smartphone. Duidelijk wordt dat de vouw in het midden van het vouwbare scherm minder opvalt dan bij de vorige generatie. Dit werd eerder al in geruchten gemeld. Verder zien we veel overeenkomsten met de eerder verschenen beelden van het toestel in de vorm van renders. De vingerafdrukscanner zit nog steeds in de power-button. De dual-camera zou beschikken over 12 megapixel camera’s. Verder verwachten we 25W bekabeld laden, maar zullen we tot augustus moeten wachten tot we alle details te horen krijgen.