Pixel 6a verschenen in robuust- en duurzaamheidstestvideo

Een nieuwe video van JerryRigEverything is online gegaan. Zack, de man die bekend staat om zijn vergaande testen met smartphones, krijgt de Pixel 6a op bezoek. Hoe robuust en duurzaam is het toestel?



Pixel 6a bij JerryRigEverything

We zijn nog ‘maar net’ bijgekomen van de OnePlus 10T video waarin de smartphone flink doormidden brak bij een test van JerryRigEverything, nu is het de beurt aan de nieuwe Pixel 6a. De smartphone van Google wordt onder handen genomen in de video van de YouTuber. Zack, de maker van het videokanaal, test de krasbestendigheid van het Gorilla Glas 3, samen met de achterkant en ook de behuizing wordt onder handen gekomen. Ook de buigtest gaat gewoon door voor de Pixel 6a.

Hoe de smartphone het er vanaf brengt zie je in onderstaande video.