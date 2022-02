‘Pixel Watch maakt debuut in mei’

Al lange tijd gaan er berichten rond over een eigen smartwatch van Google. De fabrikant zou volgens de nieuwste berichten in mei komen met de eigen Pixel Watch, zo meldt een bron.

Pixel Watch in mei

Jarenlang gaat al het nieuws rond over een eigen smartwatch van Google. De Pixel Watch, zoals het apparaat mogelijk gaat heten, wordt nu in mei verwacht. De informatie hierover wordt gedeeld door Jon Prosser, een bron die vaker informatie deelt uit de smartphonewereld. Uit eerdere renders kwam naar voren dat het horloge vermoedelijk een ronde behuizing krijgt.

Hoewel productlanceringen van Google weleens willen vertragen, zou volgens de bron de smartwatch op 26 mei aangekondigd worden. Het is de eerste keer dat we een duidelijke datum te horen krijgen. Uiteraard is de Pixel Watch voorzien van Wear OS, een platform dat we bijvoorbeeld ook terugzagen op de nieuwe Samsung Galaxy Watch 4.