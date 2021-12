Google Pixel Watch; zijn dit de eerste marketingfoto’s van de smartwatch?

Google lijkt te werken aan een eigen smartwatch. Al eerder gingen er berichten rond over het nieuwe product, nu zijn er opnieuw berichten over opgedoken. Dit zijn de vermoedelijke beelden van de Google Pixel Watch.

Pixel Watch in renders

Jon Prosser is een naam die met regelmaat wat nieuws deelt over nieuwe apparaten. Hij meldt zich nu opnieuw met nieuws over de Google Pixel Watch. Dit slimme horloge staat al een tijdje op de planning, maar het is wat betreft de berichten nu een beetje een vulkaan die niet wil uitbarsten. Nu borrelt het weer wat meer en deelt Prosser foto’s van renderbeelden die de nieuwe smartwatch mogelijk toont. Duidelijk is dat, wanneer de berichten kloppen, het horloge een rond beeldscherm krijgt. Hierbij lopen de randen door aan de zijkant. Aan de rechterkant van het horloge zit een knop.

Als de geruchten kloppen komt Google volgend jaar met het nieuwe horloge. Het moet mogelijk worden om verschillende bandjes te bevestigen. In de foto’s zien we tot nu toe alleen de siliconen bandjes, en is er op dit moment nog geen informatie over een eventueel lederen bandje voor de Pixel Watch.

Of de informatie klopt is nu niet te zeggen. Maanden geleden doken er al berichten op over de Pixel Watch en het kan zomaar zijn dat er bij Google inmiddels het nodige is veranderd aan design, of aan plannen. Daarnaast moeten we ook eerlijk zijn dat Prosser er ook weleens naast zit met zijn informatie. We houden de berichten in ieder geval voor je in de gaten!