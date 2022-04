Evleaks deelt eerste foto van ontwerp Google Pixel Watch

De Google Pixel Watch moet de nieuwe smartwatch worden van Google. De smartphones uit de Pixel-reeks kennen we al langer, maar nu krijgen we ook een beeld van de eerste smartwatch van Google.

Pixel Watch in beeld

Evan Blass, ook wel bekend als Evleaks, heeft een foto naar buiten gebracht van de nieuwe Pixel Watch. Volgens de berichten komt Google in mei met haar eerste, eigen smartwatch, en de leaker heeft een beeld naar buiten gebracht van dit horloge. Eerder zagen we al marketingmateriaal van het horloge.

Als de foto klopt, en daar gaan we gezien de reputatie van Evan Blass wel van uit, krijgt het horloge een ronde behuizing met een zilveren draaiknop aan de rechterkant. De smartwatch krijgt natuurlijk het Wear OS-platform mee en zou uitkomen in de kleuren goud, grijs en zwart. Het interne geheugen zou uitkomen op 32GB. Volgens eerdere berichten zou Google in 2016 al een eigen horloge uitbrengen, maar dat project werd gestopt, zo werd in 2019 bekend.

Het horloge zou integratie krijgen van de dienst Fitbit waarmee je je sportgegevens kunt bijhouden. Met de Google Pixel Watch wil Google de strijd aan gaan met Apple, dat de Apple Watch heeft, maar bijvoorbeeld ook Samsung; waarvan we de Galaxy Watch 4 review eerder hebben gepubliceerd.