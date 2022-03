Xiaomi presenteert Xiaomi Watch S1-serie en Buds 3T Pro

Deze week heeft Xiaomi al de Xiaomi 12-serie aangekondigd; nu is het de beurt aan een volgende reeks apparaten. We maken kennis met de Xiaomi Watch S1-serie smartwatch en de Xiaomi Buds 3T Pro headset. De details van de nieuwe producten zetten we op een rijtje.

Xiaomi Watch S1-serie

Eerder deze week presenteerde de Chinese fabrikant Xiaomi de nieuwe Xiaomi 12-serie. Nu is het de beurt aan nog een paar producten die hun debuut maken. De serie smartwatches bestaat uit twee modellen die door Xiaomi aangekondigd zijn; de Xiaomi Watch S1 en de Watch S1 Active. Om te beginnen de Xiaomi Watch S1, deze biedt een 1,43 inch AMOLED-scherm met een ronde behuizing. Bij dit model krijg je de keuze uit meerdere banden; denk aan een van fluorrubber of een klassiek lederen band.

De Watch S1 Active is bedoeld voor de sportieve gebruikers. Deze biedt eveneens een 1,43 inch AMOLED-scherm met verschillende sportstijlen. Je kunt voor het horlogebandje kiezen uit zes opties. Beide modellen start automatisch met tracken, wanneer je begint met hardlopen of wandelen. Daarbij zijn er 117 fitnessmodi en kun je de smartwatch koppelen met Strava of Apple Health. De modellen bieden daarbij ook de mogelijkheid om de zuurstofsaturatie of je slaap bij te houden, net als je gezondheid. Er is de Alexa spraakassistent en een batterijduur van maximaal 12 dagen, zo belooft de fabrikant.

Xiaomi Buds 3T Pro

De Xiaomi Buds 3T Pro zijn ook nieuw. Het zijn de nieuwe true-wireless oordopjes met een 10mm dubbele magnetische, dynamische driver. Aan boord is er de 40dB hybride actieve ruisonderdrukking en deze kan middels verschillende modi automatisch geactiveerd worden op basis van het omgevingsgeluid. Daarbij is er een 360-graden soundscape modus. Met de hoofdbewegingsmodus ingeschakeld kan elk geluidsdetail zijn positie behouden wanneer met het hoofd bewogen wordt, zo belooft Xiaomi. Op één lading kunnen de Xiaomi Buds 3T Pro zes uur lang mee. Met de case loopt dit op tot 24 uur.

Release

Alle drie de modellen zijn vanaf 1 april 2022 beschikbaar. De prijs van de Xiaomi Watch S1 komt uit op 269 euro, die van de S1 Active 199 euro. Voor de Buds 3T Pro moet je 169 euro neertellen.