Fairphone 5 aangekondigd: duurzame smartphone met minstens 8 jaar updates

Smartphones zijn er in vele soorten en maten, maar makkelijk te repareren zijn de meeste telefoons niet. Bij Fairphone is dat wel het geval. Het merk presenteert nu de Fairphone 5. En deze kan maar liefst acht jaar aan updates verwachten.

Fairphone 5

De nieuwe Fairphone 5 is officieel. De nieuwe smartphone van de Nederlandse fabrikant dook her en der al op in het geruchtencircuit. Nu is het toestel dus officieel, waardoor we alle details met je kunnen delen. De nieuwe telefoon krijgt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder een heel lang updatebeleid.

Zoals we van Fairphone gewend zijn, draait het bij de Fairphone 5 weer om de duurzaamheid van het toestel. Het zelf vervangen van onderdelen is kinderspel bij dit toestel, en daarmee weet de Nederlandse fabrikant zich nog steeds te onderscheiden. Voor het materiaal wordt gebruik gemaakt van eerlijke en gerecyclede materialen. Het toestel is lichter en dunner dan voorgaande generaties. Daarbij is er nu een IP55-certificering, waarmee aangegeven wordt dat de telefoon waterproof is.

Zelf te repareren

De Fairphone 5 is dus makkelijk te repareren. Daarvoor is er een schroevendraaier, een kleine kruiskop, waarmee je de onderdelen los kunt halen. De behuizing bestaat uit tien losse modules die je los kunt maken, waarbij het gemakkelijk wordt gemaakt om het toestel makkelijk te repareren. Fairphone belooft daarbij dat vervangende onderdelen lang beschikbaar blijven.

Is je scherm kapot? Dan hoef je slechts acht schroeven los te halen, waarna je het display kunt vervangen. Ook andere onderdelen van de Fairphone 5 kun je vervangen. Je achterkant kapot of wil je eens wat anders, dan ben je voor 25 euro klaar. De prijzen voor de vervangende onderdelen, zoals ze nu zijn, hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Fairphone 5 batterij: €39,95

Display: 99,95 euro

Acterkant (mat zwart, hemelsblauw, transparant): 24,95 euro

Hoofdcamera: 69,95 euro

Groothoekcamera: 44,95 euro

Selfiecamera: 34,95 euro

USB-C poort: 19,95 euro

Luidspreker: 24,95 euro

Oorluidspreker: 19,95 euro

Topunit (met ToF-sensor, geheugenkaartlezer en simkaartlezer): 39,95 euro

De mogelijkheden

Aan de achterzijde van de Fairphone 5 bevindt zich een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 50 megapixel groothoeklens. Er is een 6,46 inch 90Hz OLED-scherm met een resolutie van 2770 x 1224 pixels en een Qualcomm QCM6490 octa-core processor. Er is 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Dit geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 2TB.

De Fairphone 5 heeft ondersteuning voor 5G en kan naast een simkaart ook eSIM gebruiken. Voor het gebruik van 5G kan één simkaart gebruikt worden. De smartphone biedt een 50 megapixel front-camera en komt met een 4200 mAh batterij. Het opladen kan met een 30W lader. Natuurlijk is er NFC, GPS, Bluetooth en WiFi aanwezig. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

Updates en garantie

Fairphone geeft je vijf jaar garantie, dat is drie jaar meer dan de wettelijke garantie. Daarnaast heeft de fabrikant een geweldig updatebeleid klaarstaan voor de Fairphone 5. Het toestel zal in ieder geval tot en met 2031 updates krijgen. Daarbij meldt de fabrikant direct dat het streeft naar een nog langere periode; waarbij je tot 2033 zeker bent van updates. Dit komt neer op een ondersteuningsperiode van 8-10 jaar! Daarbij krijgt de Fairphone 5 maar liefst vijf Android-updates.

Verkrijgbaarheid

Vanaf vandaag is de nieuwe Fairphone 5 te bestellen voor een bedrag van 699,00 euro. Je krijgt hem 14 september in huis. Je kunt terecht bij T-Mobile, KPN, Vodafone, Coolblue, Belsimpel, Mobiel en Bol.com.