‘Fairphone 5 kan rekenen op 8 jaar aan updates’

Veel fabrikanten besteden steeds meer aandacht aan updates. Dat is fijn om te zien, maar volgens Fairphone moet het beter kunnen. Geruchten melden dat de nieuwe Fairphone 5 maar liefst acht jaar aan updates kan verwachten.

Lange tijd updates voor Fairphone 5

We verwachten binnenkort de aankondiging van de nieuwe Fairphone 5. Ook bij dit nieuwe toestel moet alles om de duurzaamheid draaien. Smartphones van het Nederlandse merk hebben zich eerder al bewezen als het gaat om duurzaamheid. Zo kun je zelf heel veel vervangen en repareren, waaronder de batterij, maar ook andere onderdelen. Dit moet ervoor zorgen dat je langer kunt doen met eenzelfde toestel.

Het langer doen met eenzelfde smartphone, moet ook gaan gelden voor de aankomende Fairphone 5. Er gaan nu geruchten rond over het updatebeleid voor dit toestel. De informatie is afkomstig van webwinkel Business Direct, die de pagina inmiddels offline heeft gehaald. Daar wordt gesproken over een ondersteuningsperiode tot minimaal 2031. Als de berichten kloppen, kan dit toestel maar liefst acht jaar rekenen op updates. Het maximale wat we nu zien, vind je bij Samsung. Zij ondersteunen toestellen, afhankelijk van het model, voor een periode van maximaal 5 jaar. Daar doet Fairphone dan nog een schep(je) bovenop.

Android en Fairphone 4

We verwachten dat de acht jaar aan updates voornamelijk betrekking heeft op de beveiligingsupdates. Hoe vaak die verspreid worden is niet bekend. Bij de huidige Fairphone 4 krijg je de eerste twee jaar ze maandelijks aangeboden, daarna minder frequent. Wat betreft Android-versies is onduidelijk wat Fairphone van plan is. De Fairphone 4 is nog steeds in afwachting van Android 13. De smartphone kwam op de markt met Android 11 en zou twee Android-updates krijgen.

Het is niet bekend wanneer Fairphone de nieuwe 5 aankondigt. Renders die eerder door de collega’s van Android Authority zijn gedeeld, laten in ieder geval al genoeg zien van het toestel. De kans is dus goed aanwezig dat dit niet te lang meer op zich laat wachten.