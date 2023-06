Fairphone 5 krijgt fris ontwerp: opgedoken in renders

De eerste renders van de Fairphone 5 zijn opgedoken. Het is de eerste smartphone van het bedrijf waarbij een punch-hole wordt gebruikt voor de front-camera. Deze zit dus niet langer meer in een notch.



Fairphone 5 in renders

Later dit jaar verwachten we een nieuwe smartphone van Fairphone. De Nederlandse fabrikant zet vol in op de duurzaamheid en de mogelijkheid om zoveel mogelijk dingen zelf te repareren. Daarbij ben je zeker van vijf jaar Android-updates. We hebben geen aanwijzingen dat Fairphone hier met het nieuwe toestel van af zal wijken. Waar het wel mee van af zal wijken is het ontwerp van de Fairphone 5.

Waar de huidige Fairphone 4 nog beschikt over een front-camera die in de notch geplaatst is, zal dat bij de vijfde generatie niet het geval zijn. Daar vinden we de camera in een punch-hole, ofwel de cirkelvormige opening voor de camera. De informatie hierover is afkomstig uit renders, die door de collega’s van Android Authority gedeeld worden. Een andere kleine verandering is dat cameramodule nog steeds in een driehoek zit, maar dat de flitser niet meer ovaal, maar rond is.

Specificaties over de nieuwe smartphone zijn nog niet bekend. Wel zal de locatie voor de sim- en MicroSD-geheugenkaart verplaatst worden naar de bovenkant onder de batterij. Deze kun je namelijk nog steeds vervangen bij de Fairphone 5. De smartphone wordt verwacht in de kleuren zwart, lichtblauw en transparant. Een groene en gespikkelde groene kleur, zoals we die zagen bij ‘de 4’, krijgen we niet bij de 5.

Het is niet bekend wanneer de Fairphone 5 definitief aangekondigd wordt. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.