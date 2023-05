Fairphone komt met makkelijk te repareren Fairbuds XL hoofdtelefoon

Fairphone heeft de nieuwe Fairbuds XL aangekondigd. Deze draadloze hoofdtelefoon is ontworpen met een focus op duurzaamheid en reparatiebaarheid. In 2021 kwam het Nederlandse merk al met oordopjes, nu dus een hoofdtelefoon.

Fairbuds XL

Muziek luisteren doen we graag, maar veel koptelefoons zijn niet zo duurzaam. Daarom komt het Nederlandse merk Fairphone nu met de Fairbuds XL, welke je makkelijk zelf kunt repareren. Bovendien biedt het een reserveonderdelenpakket waarmee gebruikers het apparaat zelf kunnen repareren zonder de noodzaak van een professionele reparatie. Het pakket bevat een batterij, oordopjes, koptelefoonknoppen, hoofdband, oorkussen en luidspreker.



Met actieve ruisonderdrukking (ANC) en een geluidsisolatie tot 35dB is de Fairbuds XL perfect voor mensen die in een lawaaierige omgeving willen werken of zich willen concentreren op hun muziek. Het apparaat ondersteunt Bluetooth 5.1 met AAC, SBC en APTX HD codes voor hoge kwaliteit geluid en een naadloze verbinding met apparaten tot op een afstand van 10 meter. Met de Fairbuds app kun je verschillende EQ presets toepassen en aanpassen. Ook kan via de app een update binnengehaald worden.

De Fairbuds XL heeft een IP54-classificatie, wat betekent dat het stof- en waterbestendig is. Dit maakt het een ideaal product voor buitenactiviteiten zoals tijdens het sporten. De hoofdtelefoon is licht van gewicht met een gewicht van 330 gram, daarbij is er een 800 mAh batterij die zorgt voor een batterijduur van 30 uur.

De Fairbuds is opvouwbaar en ondersteunt de slimme assistenten van Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Siri. Dit maakt het gemakkelijk om handsfree taken uit te voeren. De Fairbuds XL heeft een USB-C-aansluiting voor het opladen en worden geleverd met een handige opbergdoos. Met de 40 millimeter driver biedt de Fairbuds XL diepe, rijke bas en heldere hoge tonen, zo belooft de fabrikant.

De koptelefoon komt op de markt voor een bedrag van 249 euro. Je kunt hiervoor terecht bij Fairphone zelf, en via geselecteerde partners. Je kunt kiezen uit de kleuren groen gespikkeld en zwart gespikkeld. In 2021 kwam het Nederlandse merk al met de Fairphone True Wireless Stereo Earbuds, de eerste headset van het merk.