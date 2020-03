WhatsApp gaat Google zoekmachine integreren voor fact-checking

Er wordt ongelofelijk veel informatie gedeeld via bijvoorbeeld WhatsApp. Lang niet altijd alles is waar. Er wordt door WhatsApp nu gewerkt aan een functie waarbij een bericht direct gefactcheckt kan worden bij Google.

WhatsApp en Google

In de berichtendienst WhatsApp kan zomaar binnenkort een nieuw icoontje opduiken naast een chat. Dit meldt de doorgaans goed geïnformeerde site TechCrunch. Zeker in deze tijd wordt er van alles gedeeld aan informatie over bijvoorbeeld het coronavirus. Er zijn genoeg berichten die niet op waarheid berusten.

Er zou nu door de ontwikkelaars van WhatsApp gewerkt worden aan een optie die het mogelijk maakt om een bericht direct te zoeken met Google. Daarbij kan de gebruiker zelf een bericht verifiëren of deze echt is, of een hoax. De functie is al opgedoken bij een aantal gebruikers, maar wordt nog getest. Volgens een WhatsApp-woordvoerder wordt de functie inderdaad getest, en moet het in de nabije toekomst voor iedereen beschikbaar zijn.

Het past in het beeld van de toekomst van WhatsApp. Van het weekend schreven we al over de samenwerking tussen de wereldhulporganisatie WHO en WhatsApp, waarbij je meer informatie over corona kon opvragen. Het factchecken kan een waardevolle toevoeging zijn, zo bleek ook van de week weer. Er gaat nu een bericht rond waarbij je gebeld zou worden door een 06-nummer, wat veel geld zou kosten om terug te bellen.