WhatsApp rolt nieuw design uit voor belfunctie: zo ziet het eruit

De belfunctie in WhatsApp gaat inmiddels al weer een paar jaartjes mee. Nu is het tijd voor een vernieuwde interface voor de spraakoproepen.

Nieuwe interface belfunctie WhatsApp

We kunnen je het nieuws delen dat de belfunctie in WhatsApp er binnenkort anders uit zal komen te zien. Dankzij de nieuwste beta-versie zien we al wat we kunnen verwachten in de definitieve versie van WhatsApp. Niet alleen voor één-op-één telefoongesprekken wordt het design aangepakt; ook voor groepsbellen kun je de nieuwe interface gebruiken.

Het nieuwe ontwerp doet denken aan die van Apple’s FaceTime. Dankzij het nieuwe design moet het bellen met WhatsApp ook gebruiksvriendelijker worden, zo is de bedoeling. Het venster onderaan in beeld kun je uitvegen voor meer opties. Je kunt er direct ook bepaalde opties aanpassen en bijvoorbeeld overschakelen naar videobellen of je microfoon dempen.

Als eerst is het nieuwe ontwerp beschikbaar in de beta-versie. Wil je die proberen, dan kun je hier de APK downloaden. Houd er rekening mee dat de versie van het installatiebestand per toestel kan verschillen.

Een andere verbetering die op stapel staat is dat je bij een gemiste oproep van een groepsgesprek, direct je via het tabblad ‘oproepen’ toe kunt voegen aan het gesprek, mits dit gesprek nog actief is. Voorheen was het nodig om een de beller te benaderen of hij of zij je nog een keer toe kon voegen. Dat is met de nieuwe versie niet nodig.