WhatsApp voegt tal van nieuwe emoticons toe: dit zijn ze

WhatsApp heeft in de nieuwste update, voor zowel Android als iOS een reeks nieuwe emoticons toegevoegd. In totaal gaat het om verschillende nieuwe emoji uit Emoji 13.1 die je vanaf nu kunt gebruiken in je chats.

WhatsApp met nieuwe emoji

Eens in de zoveel tijd worden aan WhatsApp nieuwe emoji’s toegevoegd. Emoticons met een nieuwe betekenis, of varianten op bestaande emoji. Met de nieuwste update is het vanaf nu mogelijk om deze te gebruiken. In het geval van Android, gaat het om de nieuwste bèta-versie, versie 2.2.21.16.10. In deze nieuwe versie zijn verschillende nieuwe emoticons toegevoegd die je nu dus kunt gebruiken. Houd er wel rekening mee dat wanneer je deze stuurt, met een oudere WhatsApp-versie hij of zij deze emoji’s niet kan zien.

De nieuwe emoji’s die nu toegevoegd worden, maken deel uit van de Emoji 13.1 update, die eerder werd aangekondigd. In WhatsApp zien we bijvoorbeeld het hart met de strik eromheen, een hart dat in brand staat en een smiley in de wolken. Ook een gezicht met ronddraaiende ogen maakt deel uit van de nieuwe reeks. Een andere nieuwe emoji is een vrouw met een baard, waarbij je ook de huidskleur aan kunt passen. In Emoji 13.1 waren ook vele varianten met huidskleuren bij de kussende koppels. Die zijn tot nu toe nog beperkt tot gele gezichten, maar in de toekomst wordt verwacht dat dit uitgebreid zal worden met meer keuze in huidskleuren. Voor nu kan alleen de combinatie van de geslachten aangepast worden.

Zoals gezegd worden de nieuwe emoticons als eerst uitgerold naar de beta-versie. Mocht je interesse hebben, kun je daarvan hier de APK downloaden. Op een later moment zullen de emoji’s ook naar de definitieve Android-app van WhatsApp komen. Onlangs werd WhatsApp al uitgebreid met de optie om een automatisch verdwijnende foto of video te versturen die slechts eenmaal bekeken kan worden.