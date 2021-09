‘WhatsApp met ondersteuning voor chatbubbels’ – gaan ze er zo uitzien?

WhatsApp timmert lekker aan de weg met nieuwe functies die uitgerold zullen worden naar de apps. Nu gaan de nieuwste berichten over de chatbubbels. Deze worden door verschillende apps al gebruikt, maar WhatsApp heeft ze nog niet. Nu krijgen we er een beter beeld bij.

Met de komst van Android 11 was de nieuwe functie ‘Chatbubbels’ aangekondigd. Hiermee kon je snel een applicatie oproepen door op een ‘bubbel’ te drukken aan de rand van het scherm. Op deze manier wordt het bij chat-apps bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om sneller berichten te lezen en hierop te reageren. Verschillende apps bieden al ondersteuning voor de feature; zoals de berichten-app van Google, Telegram en Facebook Messenger. Het voordeel van de chatbubbel is dat je de openstaande app niet hoeft af te sluiten om aan de slag te gaan met het chatbericht.

Het is onduidelijk of WhatsApp werkt aan ondersteuning voor chatbubbels, al zou het wel een ideale functie zijn. Een enthousiaste ontwikkelaar is alvast voor de ontwikkelaars van de berichtendienst aan de slag gegaan. Het kan goed zijn dat de functie er nu eindelijk aankomt, maar we hebben hierover van WhatsApp zelf nog niks gehoord. Een preview van de feature vind je hieronder.

[Request] Android 11 chat bubbles compatible with WhatsApp.

(These are just edited images to show you how they would work on Android 11+) This is a native feature not developed on WA yet. #ChatBubbles #WABubbles #BubblesForWhatsApp pic.twitter.com/fuv9ZLB2F8

— Braian Dario Vargas (@braiandv97_1) September 1, 2021