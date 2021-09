In beeld: zo zien de nieuwe WhatsApp reacties en datumzoeker eruit

Nieuws is er weer over WhatsApp. De berichtendienst komt binnenkort met een aantal nieuwe functies, waarover we van enkele al wat hebben vernomen. Nu krijgen we een beeld bij de nieuwe reacties en er is een nieuwe datumzoeker op komst.

Nieuwe WhatsApp-functies in beeld

In het nieuws verscheen onlangs de informatie over nieuwe emoji-reacties in WhatsApp. Het is een functie die we kennen van Facebook en bijvoorbeeld Instagram Stories. Het is anders dan gewoon een reactie geven middels een emoji. De emoji-reacties laten je net als bij Facebook als het ware een bericht ‘liken’. Dankzij Wabetainfo krijgen we nu een beter beeld van hoe dit er precies uit zal komen te zien.

De screenshot laat de emoji-reacties zien in een groepsgesprek. Duidelijk is dat deze niet anoniem zijn. Iedereen in het gesprek kan zien met welke emoji er gereageerd wordt door iemand in een bericht. Dat zal eruit komen te zien zoals in deze screenshot.

Zoekfunctie met datumzoeker

Een andere nieuwe feature waarover wordt gesproken is de verbeterde zoekfunctie. De zoekfunctie zou een mogelijkheid krijgen om te zoeken op datum. Het maakt het mogelijk om snel naar een datum te skippen. De functie zal er (op iOS) zoals hieronder uitzien, maar ook voor Android komt de functionaliteit eraan.