WhatsApp krijgt Google Maps-achtige functie voor vinden van bedrijven

Een nieuwe functie is in ontwikkeling voor berichtendienst WhatsApp. De berichten-app test de mogelijkheid om bedrijven te vinden, direct vanuit de applicatie. Denk aan een restaurant of een supermarkt.

WhatsApp laat gebruikers bedrijven zoeken

In Brazilië test Facebook in WhatsApp een nieuwe functionaliteit. Met een nieuwe feature krijgen gebruikers de optie om bedrijven in de buurt te zoeken met WhatsApp. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een supermarkt, een restaurant of een hotel. De bedrijven die in het overzicht staan, zijn bedrijven die hun telefoonnummer hebben gekoppeld aan een WhatsApp Business-account. Will Cathcart, verantwoordelijke bij WhatsApp, wordt de informatie niet gedeeld met WhatsApp en ook niet met het bedrijf.

WhatsApp liet eerder weten dat circa 175 miljoen mensen per dag contact opnemen met een bedrijf via WhatsApp. In de afgelopen tijd heeft WhatsApp Business meer en meer aandacht gekregen, en deze functionaliteit kan er verder bij helpen. Voor nu wordt de functie alleen in Brazilië getest, in de hoofdstad Sao Paulo. In de komende tijd wordt gekeken of de dienst breder uitgerold gaat worden.