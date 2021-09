Instagram test nieuwe optie: ‘Favoriete gebruikers’

Fotoplatform Instagram test een nieuwe functie die je meer zeggenschap geeft over wat je ziet in je tijdlijn. Uit nieuwe screenshots komt de nieuwe ‘Favoriete gebruikers’ optie naar voren. Wat kun je ermee?

Favoriete gebruikers op Instagram

Instagram is een platform waar je aardig wat uurtjes door kunt brengen. Voor nieuwe reistips, om te kijken wat je vrienden doen en om foto’s te vinden van anderen met een zelfde passie of hobby. In het begin werden de foto’s van degenen die je volgde in chronologische volgorde gezet; maar al sinds jaar en dag gebeurt dat niet meer. Instagram bepaalt wat jij als eerste te zien krijgt, op basis van je gedrag; hoe je de app gebruikt.

Hierdoor kan het zomaar zijn dat posts van je vrienden en familie ergens onderaan verdwijnen en je deze mogelijk niet eens altijd ziet. Dat moet binnenkort misschien gaan veranderen, zo blijkt uit nieuwe aanwijzingen die zijn gevonden.

Tussen in de instellingen van Instagram moet straks een optie zichtbaar zijn om favoriete gebruikers toe te voegen. Nu al is het mogelijk om beste vrienden in Instagram Stories te gebruiken, maar dit gaat dus om iets anders; dit gaat echt over datgene wat je in de tijdlijn ziet. Berichten van favoriete gebruikers moeten met deze functie hoger eindigen.

Het is nu niet bekend wanneer Instagram de functie breed uit zal rollen.

