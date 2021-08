Instagram binnenkort met nieuwe functies: Likes in Stories en stemming in profielfoto

Een nieuwe functie is in ontwikkeling voor Instagram. De fotodienst werkt aan een like-button voor de Stories. We krijgen een beeld van hoe dit eruit komt te zien in de Instagram app. Daarbij komt er een nieuwe stemmings-emoji voor je profielfoto.

Like-button voor Instagram Stories

Het liken van foto’s en video’s is de normaalste zaak van de wereld in Instagram. Echter is dit niet bij alle functies van de app mogelijk, maar binnenkort zullen de mogelijkheden verder uitgebreid worden. Dit wordt duidelijk na het nieuws van een ontwikkelaar over een verbetering voor Instagram Stories.

Het moet mogelijk worden om niet alleen foto’s in je feed een hartje te geven, maar ook om een verhaal als Instagram Stories te liken. De informatie hierover komt dus van een ontwikkelaar, en deelt daarbij een foto en gifje van de nieuwe functie. Het moet mogelijk zijn om meermaals een like uit te delen.

Actually you can put a like multiple times 👇🏻 pic.twitter.com/uPEa2gmgnm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 23, 2021

Stemming in profielfoto

Dezelfde ontwikkelaar deelt nog een nieuwe feature voor Instagram. Het moet mogelijk zijn om een status in te stellen, welke te herkennen is aan een emoji. Deze is alleen voor vrienden zichtbaar voor een periode van 24 uur. De functie moet onafhankelijk werken van de Threads app van Instagram.

#Instagram is working on the ability to set a status that will be visible to friends for 24 hours 👀 pic.twitter.com/4CONNcbju4 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 23, 2021

Op dit moment zijn de nieuwe functies nog niet beschikbaar in de app. Het is niet duidelijk wanneer Instagram deze nieuwe functionaliteit toevoegt aan de foto-app. Niks missen? Volg dan DroidApp op Instagram.