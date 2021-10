Instagram Stories vernieuwt icoontjes

Een nieuwe update is aan de kant van de server geactiveerd voor Instagram Stories. De icoontjes en dingetjes hiervoor zijn bijgewerkt.

Instagram Stories met vernieuwingen

Er zijn veranderingen op komst voor Instagram Stories. Het gaat om de vormgeving van de icoontjes voor het delen van een verhaal en de volgorde hiervoor. In plaats van transparante icoontjes, worden deze pictogrammen voorzien van een zwartgekleurde achtergrond.

In onderstaande screenshot zie je links de huidige versie, rechts de nieuwe vormgeving. Bepaalde opties zijn van plek verplaatst. Je hebt direct toegang tot het toevoegen van een partnerschap of link (dat laatste alleen als je voldoet aan de eisen), het toevoegen van muziek, tekst of een sticker. Onder de drie puntjes vind je de extra opties zoals effecten, tekenen en het opslaan van je creatie.

Instagram rolt de nieuwe functie voor een deel van de gebruikers uit. Het kan goed zijn dat het hier gaat om een test en een brede uitrol nog op zich laat wachten. Je hoeft hiervoor geen update uit de Play Store te downloaden; de veranderingen worden aan de kant van de server geactiveerd.

Volg DroidApp op Instagram.