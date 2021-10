Instagram doet testen met langere Stories

De Instagram Stories zijn niet weg te denken uit het dagelijks leven. Nu wordt getest met langere verhalen, en dat kan handig zijn.

Wanneer je nu een verhaal deelt via Instagram Stories, kan deze een maximale tijdsduur hebben van 15 seconden. Wel kun je van een video, meerdere verhalen maken. Het lijkt erop dat Instagram test met langere Stories.

#Instagram is working on longer stories 👀

ℹ️ Videos up to 60 seconds will no longer be broken up into segments. pic.twitter.com/FihDOTymEL

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 19, 2021