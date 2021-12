Je Instagram Stories-verhaal kan binnenkort een stuk langer zijn

Je verhaal in Instagram Stories kan maximaal 15 seconden duren. Duurt hij langer, dan wordt hij gesplitst in meerdere fragmenten. Dat gaat veranderen, om de strijd aan te gaan met andere netwerken zoals TikTok.

Langere verhalen in Instagram Stories

Iedereen die gebruik maakt van Instagram Stories, weet dat het na 15 seconden ‘over is’ met de pret. Ofwel je video wordt soms net iets te onprettig gesplitst. Een video van een minuut bestaat daarmee uit vier verschillende fragmenten. Binnenkort moet daar verandering in komen, want de ontwikkelaars werken aan een langere tijdsduur voor Stories.

Bij sommige gebruikers is de maximale tijdsduur verlengd. Hierbij kan een video die gedeeld wordt in Instagram Stories, maximaal 60 seconden duren. Het is een vergelijkbare mogelijkheid die concurrent TikTok aanbiedt aan haar gebruikers. Het is niet bekend wanneer de functie voor iedereen beschikbaar komt.