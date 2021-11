Instagram komt met nieuwe ‘Take a break’-functie: dit kun je ermee

Instagram werkt aan een nieuwe functie waarmee je even een pauze voor jezelf in kunt lassen. Ideaal, want het is geen geheim dat sociale netwerken een verslavende factor hebben. Instagram wil daar nu dus wat aan doen.

De topman van Instagram, Adam Mosseri, heeft aangekondigd dat de fotodienst gewerkt wordt aan een nieuwe feature die ‘Take a Break’ wordt genoemd. Het moet ervoor zorgen dat gebruikers aangemoedigd worden om een pauze te nemen, als er een bepaalde tijd doorgebracht is in de Instagram-app. De functie kan in- of uitgeschakeld worden en er kan gekozen worden om bijvoorbeeld na 10, 20 of 30 minuten app-activiteit een herinnering te krijgen dat je een pauze inlast.

Mosseri geeft aan dat de functie is ontwikkeld als onderdeel van een bredere inspanning om mensen meer controle te geven over hun Instagram-ervaring. In de toekomst moeten we volgens hem meer van dit soort ideeën zien verschijnen. In de komende dagen zal een klein gedeelte van de gebruikers de nieuwe functie aangeboden krijgen. Ergens in december moet de functie breed uitgerold worden, zo laat Adam Mosseri weten.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.

I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021