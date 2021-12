Instagram wil -eindelijk- tijdlijn in chronologische volgorde terugbrengen

Belangrijk nieuws uit huize Instagram. Het bedrijf zou van plan zijn om de chronologische feed terug te brengen naar haar apps. Nu wordt er nog gebruik gemaakt van een algoritme, waarbij de fotodienst zelf kiest wat je als eerste te zien krijgt.

Instagram weer chronologisch?

Bij het openen van de Instagram app heeft de fotodienst zelf al helemaal besloten wat jij te zien krijgt. Hiervoor maakt de dienst gebruik van een algoritme, waarbij het zelf bepaalt wat de gebruikers interessant vindt. Kijk je graag foto’s van de skyline van New York, of ben je het meest benieuwd naar de foto’s van een bepaald account? Grote kans dat je die dan als eerst te zien krijgt bij een volgende keer openen. Toen Instagram net bekend werd, werkte dit heel anders. Net als bij een ‘normale’ tijdlijn kreeg je de foto’s in chronologische volgorde te zien waarbij de nieuwste foto bovenaan stond. Dat is nu dus niet.

Volgens de bron Engadget is Instagram van plan om de chronologische feed terug te brengen naar de apps. Deze informatie is gebaseerd op informatie van Instagram-topman Adam Mosseri. Hij zou graag willen zien dat ‘men weer de mogelijkheid krijgt, om een chronologische feed te zien’. De wens van een grote groep gebruikers is gehoord en er zou nu gewerkt worden aan deze functie. Ergens volgend jaar moet deze functie dan definitief beschikbaar komen. Wanneer dit precies gaat gebeuren is niet bekend. Het vermoeden is dat de functie optioneel wordt, om gebruikers zo de keuze te geven welke feedvolgorde ze willen zien.