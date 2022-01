Instagram begint met uitrol van chronologische en favoriete tijdlijn (eindelijk)

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is er een belangrijke verbetering uitgerold voor Instagram. De chronologische tijdlijn is terug!

Chronologische tijdlijn in Instagram

Als je Instagram nu opent, zie je alle berichten door elkaar. Hierbij gebruikt Instagram het algoritme, waarbij het rekening houdt met de content die jij als gebruikers het meest interessant zult vinden. Echter ziet lang niet iedereen daar op te wachten. Velen willen graag hun tijdlijn in chronologische volgorde getoond hebben, waarbij de nieuwste berichten bovenaan staan. Eerder werd al bekend dat Instagram aan de slag ging met het uitrollen van deze tijdlijn, en nu is het zover. De eerste gebruikers krijgen de chronologische tijdlijn vanaf nu aangeboden.

In de balk bovenin de app kan gekozen worden voor het activeren van de chronologische feed. Het is een menu met drie opties. Allereerst is er Home waarbij je de feed voorgeschoteld krijgt, zoals je dat nu ook gewend bent. De tweede optie is Volgend, waarbij je de chronologische volgorde te zien krijgt. De derde optie is Favorieten, waarbij je een feed krijgt met inhoud van favoriete gebruikers, die je als gebruiker zelf selecteert.

Het kan even duren totdat de nieuwe functionaliteit voor iedereen beschikbaar komt.