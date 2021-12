Best Nine 2021: dit zijn je populairste Instagram foto’s van dit jaar

Het volgende lijstje staat klaar voor je. Deze keer van jezelf, met je meest populaire Instagram-foto’s van het afgelopen jaar. Met welke selfie of natuurfoto heb je de meeste likes binnengehaald? Dat kun je zien met Best Nine 2021 of Top Nine 2021.

Best Nine 2021

Ieder jaar is het weer uitkijken naar de verschillende lijstjes en overzichten die in december worden gepubliceerd. Gebruikers van Instagram kunnen vanaf nu weer aan de slag met Best Nine 2021. Hiermee worden de negen beste foto’s van het afgelopen jaar, van je eigen account erbij gezocht. Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid likes die je foto’s hebben gekregen. De negen populairste worden in een grid geplaatst, welke je vervolgens kunt delen met je vrienden.

BestGrid

De beste manier om je ‘Best Nine 2021′ te maken op Instagram is via BestGrid. Deze applicatie is gemakkelijk te installeren en vraagt verder geen inloggegevens of andere overbodige informatie. Na het starten van de applicatie vul je je gebruikersnaam in, zo kan gekeken worden met welke foto’s je de meeste likes hebt gekregen. Vervolgens is het kort wachten, krijg je een advertentie te zien die je in principe direct weg kunt klikken en zie je allereerst statistieken, zoals het aantal volgers, aantal geplaatste posts in 2021, je totaal aantal likes en comments. Vervolgens krijg je de grid te zien met je negen populairste foto’s. Door nog een reclame weer te geven kun je het watermerk weghalen en je kunt eventueel ook kiezen uit verschillende stijlen. Bovenin de app kun je ervoor kiezen om de foto op te slaan.

Best Nine

Een Best Nine 2021 app is niet nodig, want alles gaat via de webpagina. Je voert je gebruikersnaam in, waarna de machine aan de slag gaat. Als het druk is op de site, kan het enige tijd duren totdat je resultaat te zien is. Volgens de website kan het in zo’n geval wel tien minuten duren totdat je negen populairste foto’s getoond worden. We weten van voorgaande jaren dat een paar uur wachten ook niet uitzonderlijk is. Je kunt hem gewoon op de achtergrond laten draaien. Zie je je eindresultaat, dan kun je deze afbeelding opslaan en eventueel delen met de rest van de wereld. Dat kan bijvoorbeeld met de hashtag #bestnine2021. Wij hadden de pech dat het na een dag nog niet voltooid was, dus we vragen ons af of het wel echt werkt dit jaar. Daarom is de beste tip; BestGrid. Je kunt je BestNine 2021 maken via deze website. Je hoeft alleen maar je username in te vullen. Geen gedoe dus met het downloaden van een app of inloggen met je inloggegevens.