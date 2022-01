Instagram komt mogelijk met Edit Grid-functie: dit kun je ermee

Een nieuwe functie is onderweg voor Instagram. Het overzicht van je profielpagina kun je met de nieuwe functie aanpassen naar eigen wens. Volgens een bron wordt er nu gewerkt aan deze mogelijkheid.

Instagram met Edit Grid-functie

Een ontwikkelaar is in de code van de Instagram-app gedoken, en is daarbij gestuit op een nieuwe functionaliteit die in ontwikkeling is door Instagram. Er wordt binnenkort een functie verwacht waarbij gebruikers het profielraster kunnen aanpassen, en afbeeldingen opnieuw kunnen rangschikken. Nu worden beelden in chronologische volgorde geplaatst waarbij nieuwe foto’s als eerst worden gedeeld. Mogelijk wordt dat in de toekomst dus anders; al is het onbekend of Instagram de optie definitief beschikbaar stelt.