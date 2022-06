Instagram begint in Nederland en België met tonen Amber Alert

Instagram heeft een nieuwe functie aangekondigd. In de foto-app worden vanaf nu, onder andere in Nederland, Amber Alerts getoond.

Amber Alerts in Instagram

Vanaf nu worden in Instagram meldingen getoond van Amber Alert. Amber Alert wordt ingezet wanneer er sprake is van een vermissing van een kind. Je ontvangt meldingen van de dienst bijvoorbeeld al via SMS. Dat wordt uitgebreid met een melding bovenaan in de feed van Instagram.

In de melding die bovein Instagram verschijnt, wordt de naam van het kind getoond, samen met een foto, de beschrijving, laatste locatie en andere beschikbare informatie. Aan de hand van onder andere je IP-adres en locatieservices om te kijken of je in de buurt bent van een vermist kind.

De functie komt beschikbaar in de volgende landen; Argentinië, Australië, België, Bulgarije, Canada, Ecuador, Griekenland, Guatemala, Ierland, Jamaica, Korea, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Malta, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Roemenië, Zuid-Afrika, Taiwan, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten en de VS.