X / Twitter komt met audio- en video-oproepen: zo werkt het

Elon Musk staat aan het roer van X, voormalig Twitter. In de afgelopen tijd is er het nodige verandert aan het sociale netwerk. Nu komen er audio- en video-oproepen.

Audio- en video-oproepen in Twitter

X / Twitter heeft bekend gemaakt dat het ondersteuning toevoegt voor audiogesprekken en video-oproepen. De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in de iOS-app en komt op termijn ook naar Android. Alleen degenen met een betaald abonnement kunnen bellen; het ontvangen van oproepen kan door iedereen.

Bellen in X/Twitter werkt via de Direct Messages. Bij de instellingen kunnen bepaalde zaken aangepast worden. Zo is het ook mogelijk om de belfunctie volledig uit te schakelen of de privacy van opties te veranderen. De functionaliteit is vergelijkbaar met hoe die is geïntegreerd in andere apps. Tijdens een spraakoproep kan er niet overgeschakeld worden naar een videogesprek.

De functionaliteit komt binnenkort naar Android, maar onbekend is wanneer dit staat te gebeuren.