Twitter-gebruikers ondervinden problemen met apps van derden

Gebruik je niet de officiële applicatie van Twitter, grote kans dan dat je te maken hebt met problemen met het sociale netwerk van de blauwe vogel. Sinds vanmorgen werken apps van derden niet meer. Is dit bewust, of is er iets anders aan de hand?

Twitter-apps van derden werken niet meer

Genoeg Twitteraars gebruiken voor de toegang tot Twitter een andere app dan de officiële cliënt. Denk bijvoorbeeld aan Talon for Twitter, Tweetings, Flamingo of een andere applicatie. Op iOS zijn apps als Twitterific en Tweetbot populair. Echter kan het zomaar zijn dat je tegen problemen aanloopt met deze apps. Tal van diensten zijn onbruikbaar omdat er geen verbinding gelegd kan worden met de API die apps van derden toegang geeft tot Twitter.

Het is op dit moment onduidelijk of dit een bewuste actie is van het sociale netwerk, of dat er sprake is van een technische storing. Al lange tijd is er een haat-liefdeverhouding tussen Twitter en apps van derden. Al jarenlang probeert Twitter de eigen applicatie voor te trekken. Zo kunnen apps van derden maar een beperkt aantal gebruikers aanmelden en worden ook verschillende functies niet ondersteund in apps van derden omdat deze simpelweg door het netwerk zelf geblokkeerd worden via de API.

Sinds Elon Musk Twitter heeft overgenomen is het er niet beter op geworden bij het netwerk. Er volgden veel ontslagen en medewerkers trokken al aan de bel dat de infrastructuur zoals die tot nu toe was, het niet oneindig vol zou houden. Of dit nu de reden is van dat apps van derden niet werken, dat is niet duidelijk. Opvallend is dat ook ontwikkelaars van niets verder weten en dat Twitter zelf geen enkele reactie zet.

Unfortunately I have no more information about this than anyone else has. Twitter said on their developer console that they sent me an email, but I don't seem to have receive one. It seems like the app is still working for some people, but not everyone (most?) — Talon (@TalonAndroid) January 13, 2023