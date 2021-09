Twitter Communities: mensen verbinden met nieuwe groepen

Twitter Communities is een nieuwe functionaliteit die vanaf nu getest wordt door het sociale netwerk. Hiermee moet het mogelijk gemaakt worden om te praten over datgene waar je over wilt praten.

Twitter Communities

De functionaliteit van het sociale netwerk Twitter worden verder uitgebreid. Dit gebeurt middels Twitter Communities. De nieuwe functionaliteit wordt vanaf nu getest en maakt het mogelijk om lid te worden van een community, of zelf een community op te zetten. Moderators kunnen regels opstellen en ook mensen uitnodigen om te modereren.

Twitter zegt hierover het volgende;

“Sommige gesprekken zijn niet voor iedereen, maar alleen voor de mensen die willen praten over datgene waar jij het over wilt hebben. Wanneer je lid wordt van een community, kun je rechtstreeks naar die groep Tweeten in plaats van naar al je volgers. Alleen leden in dezelfde Community kunnen antwoorden en deelnemen aan het gesprek, zodat het intiem en relevant blijft. Hoewel je alleen naar jouw Community kunt Tweeten voor een gericht gesprek, zijn de pagina’s en tijdlijnen van de Communities openbaar, zodat iedereen Community-Tweets kan lezen, citeren, tweeten en rapporteren. Twitter wil publieke gesprekken blijven ondersteunen en mensen helpen om Twitter Communities te vinden die aansluiten bij hun interesses. Op die manier wordt een vertrouwde ruimte voor gesprekken gecreëerd.”

Voor nu is het alleen voor genodigden mogelijk om te beginnen met een community, later moet de functionaliteit breed beschikbaar komen.