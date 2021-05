Twitter Blue komt eraan: betaald abonnement voor extra functies

Twitter werkt aan een nieuw abonnementsmodel. Voor een vast bedrag per maand kun je extra functies gebruiken bij het sociale netwerk. Het abonnement wordt ‘Twitter Blue’ genoemd.

Jane Manchun Wong staat bekend als iemand die voortijdig informatie kan delen over apps. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om nieuwe functies en features. Nu heeft Wong meer informatie over Twitter, waarbij ze stelt dat het bedrijf binnenkort met een abonnementsmodel komt.

Voor 2,99 dollar per maand krijg je toegang tot Twitter Blue. Zo wordt het abonnementsmodel genoemd. Met de dienst krijg je toegang tot een Collections-functie waarmee je je als favoriet gemarkeerde bookmarks sneller en gemakkelijker kunt terugvinden.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:

Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH

Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021