Twitter komt met ‘Fleets’: dit kun je ermee

Twitter introduceert een nieuwe feature die Twitter Fleets wordt genoemd. Hiermee kun je content delen dat 24 uur online blijft staan. Daarna wordt het automatisch gewist.

Twitter Fleets

We kennen het al van Snapchat, Instagram Stories, Facebook en YouTube en nu is ook Twitter om, met Fleets. De functionaliteit maakt het mogelijk om berichten, foto’s en video’s voor een periode van 24 uur te delen met anderen. Na deze periode wordt het bericht verwijderd. Volgens Twitter moet Fleets bijdragen aan het geruststellen van gebruikers als zij hun mening willen delen. Het moet een laagdrempelige manier zijn om bij te dragen aan de publieke conversatie.

In de afgelopen maanden is de functionaliteit al getest in verschillende landen. Vanaf eind deze week is Fleets te gebruiken in Nederland en België. Er kan in Fleets gebruik gemaakt worden van verschillende achtergronden en tekstopties. Binnenkort wordt het ook mogelijk om stickers en live-uitzendingen op deze manier te delen.

Met een openbaar profiel kan iedereen je Fleets zien en erop reageren. Er kan op de Fleet gedrukt worden om een privébericht te sturen.