Twitter waarschuwt Android-gebruikers voor beveiligingsprobleem in app

Twitter stelt gebruikers op de hoogte van een opgelost lek in de Android-app van Twitter. Hierdoor kon een account mogelijk gehackt worden door anderen. Het lek is aangepakt.

Het sociale netwerk Twitter brengt gebruikers van de Android-app op de hoogte van een lek in de beveiliging van de applicatie. In de mail staat dat er een veiligheidsprobleem was waardoor het mogelijk kon zijn, dat een account gehackt werd. Volgens Twitter is er geen bewijs dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd, maar dat ze het niet 100 procent zeker kunnen uitsluiten.

In een Engelstalige post beschrijft Twitter het volgende;

“We recently fixed a vulnerability within Twitter for Android that could allow a bad actor to see nonpublic account information or to control your account (i.e., send Tweets or Direct Messages). Prior to the fix, through a complicated process involving the insertion of malicious code into restricted storage areas of the Twitter app, it may have been possible for a bad actor to access information (e.g., Direct Messages, protected Tweets, location information) from the app.”