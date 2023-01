PhoNo app: fiets zonder afleiding en verdien geld voor het goede doel

Fietsen en daarmee geld ophalen voor het goede doel. Dat is het doel van de nieuwe PhoNo app. Je moet er wel iets voor doen; en dat is je telefoon in je zak laten wanneer je op de fiets stapt. De applicatie moet je hiermee helpen.

Onlangs werd bekend dat er nog altijd veel fietsers betrokken raken bij een ongeluk, voornamelijk door tieners die toch even snel de telefoon onderweg erbij pakken. Voor velen is het erg verleidelijk om tijdens het fietsen even je vriendinnen te appen, wat op te zoeken, of om je Spotify te bedienen. Onder de noemer ‘PhoNo, laat je telefoon je toekomst niet stelen. Mis niks’, wil Interpolis vooral jongeren bewust maken van de gevaren van het ‘even spelen met de telefoon op de fiets’;

“Die eerste echte liefde die je sprakeloos maakt. Studeren. De eerste keer alleen op vakantie. Je eerste rijles, op kamers gaan. Jij staat op het punt om veel mooie momenten te beleven. Maar dat ene appje op de fiets kan er zomaar voor zorgen dat je al deze momenten mist.”

Waar je altijd bereikbaar wilt zijn voor je vrienden, kan het lastig zijn om je telefoon in je zak te laten zitten. Toch kun je meedoen aan #PhoNo en daarmee de Stichting de Noordzee steunen. Fiets je namelijk met je telefoon in je zak en pak je hem er tussendoor niet bij, dan draag je bij aan een beter milieu. Voor iedere minuut dat je met de PhoNo app fietst, wordt geld ingezameld voor Stichting de Noordzee, die zich inzet voor het schoonhouden van de zee en de stranden. Stichting de Noordzee heeft in 2019 10.000 kilo afval van de Nederlandse stranden gehaald. Daarbij zijn er tal van doppen, sigarettenfilters en ballonresten van de stranden geplukt.

Met de PhoNo app help je niet alleen het milieu, als je met een telefoon in je hand op de fiets betrapt wordt door de politie, kun je een boete verwachten van 95,00 euro. In de PhoNo app stel je een persoonlijk doel in, waarmee je jezelf kunt motiveren. Iedere rit die je fietst krijg je punten. Is de app actief, dan kun je deze wel onderbreken als dat nodig is. Het bedienen van je muziek kun je eventueel doen via de headset zelf. Tevens kun je de uitdaging aangaan met je vrienden, want die kun je via de PhoNo app uitnodigen. Dit kun je doen via het icoontje met de paar poppetjes, waarna je de persoonlijke code van je vriend of vriendin invoert.

Downloaden

De PhoNo app is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Eventueel kun je hier terecht voor de Apple iOS app.