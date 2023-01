Google vernieuwt overzichtsscherm voor plaatsen en locaties

Een verbetering wordt doorgevoerd in het zoekoverzicht, wanneer je zoekt naar een plaats of locatie. Google breidt hiervan namelijk de functionaliteit en bruikbaarheid flink uit. Onder andere krijg je nu toegang tot bijvoorbeeld de route en het weer op die locatie.

Nieuwe plaatsweergave in Google

Google heeft stilletjes veranderingen doorgevoerd in de zoekmachine, wanneer je deze gebruikt op je smartphone. DroidApp ontdekte dat de plaatsweergave van een zoekopdracht naar een plaats of stad, flink verbeterd is. Waar je eerder een foto, een kleine kaartuitsnede en een stukje tekst voorgeschoteld kreeg, is dat nu uitgebreider. Wanneer je nu op je telefoon (of tablet) zoekt naar een locatie, krijg je meer informatie. Het maakt hierbij niet uit of je zoekt naar een plek in Nederland, of in een ander land.

De nieuwe weergave toont niet één foto, maar toont, indien er meerdere foto’s beschikbaar zijn een slideshow met foto’s van de desbetreffende stad. De gehele module is in Material You-stijl gegoten, zoals we dat kennen van bijvoorbeeld Android 13. Deze worden afgewisseld met elkaar. Daaronder vind je direct het actuele weer, samen met de temperatuur van dit moment. Daaronder vind je een tegel waarmee je direct vanuit je huidige bestemming, naar de gekozen plaats kunt navigeren. Wanneer je hierop tikt, word je doorgestuurd naar de app van Google Maps om de navigatie te starten. De kaart met een uitsnede van de locatie is ook terug te vinden in de nieuwe weergave, waarbij deze uitsnede een stuk groter is dan het kleine stukje van eerst.

Google rolt de nieuwe weergave van de kaarten vanaf nu uit naar iedereen.