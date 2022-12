Groot lek onthult Pixel roadmap van Google

Wat kunnen we in de komende jaren nog verwachten van Google in de Pixel-lijn? Nou, genoeg, zo blijkt uit de uitgelekte roadmap die online is verschenen. Het schema loopt tot en met 2025.

Pixel roadmap uitgelekt

Google gaat voorlopig nog wel even door met de Pixel-lijn. Dit wordt duidelijk uit de uitgelekte roadmap die online is verschenen. Het nieuws hierover wordt uit de doeken gedaan door de collega’s van Android Authority. Google heeft nog genoeg plannen voor de komende jaren. Dit jaar heeft Google officieel de Pixel 7 en Pixel 7 Pro uitgebracht in Nederland, waar deze eerder niet in ons land uitgebracht werden.

Als we afgaan op de informatie in de roadmap, dan wordt duidelijk dat Google de Pixel-lijn flink wil uitbreiden. Houd er wel rekening mee dat er nog altijd kan veranderen in de komende tijd, en dat dit slechts een planning is van het merk.

In 2023 kunnen we verschillende toestellen verwachten. In het voorjaar kunnen we tijdens Google I/O de nieuwe Pixel 7a verwachten. Hierover is reeds het één en ander uitgelekt en we verwachten er veel van. De smartphonefabrikant brengt mogelijk ook de vouwbare Pixel Fold uit tijdens Google I/O. In het najaar van 2023 heeft Google het (niet heel verrassende) plan om de Pixel 8-serie uit te brengen. Vermoedelijk de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. Informatie hierover is nog niet bekend verder.

In 2024 verwachten we in ieder geval de Pixel 9-serie. Volgens berichten zou Google nog twijfelen of het in het voorjaar van 2024 een Pixel 8a uitbrengt. Zo zou overwegen worden om een a-model eenmaal per twee jaar uit te brengen, zoals Apple doet met de iPhone SE. In 2024 kan er ook een nieuwe Pixel Fold verschijnen, maar het ligt aan het succes van de eerste generatie of er inderdaad in 2024 een opvolger komt.

De Pixel 7 Pro in de uitgebreide review

De Pixel 10-serie en een clamshell van de Pixel Fold staat gepland voor 2025. Dit betekent dat er een vouwbare smartphone op de planning staat die een vergelijkbaar design heeft als de Galaxy Z Flip 4 van Samsung. Echter is dit nog ver weg, dus in de tussentijd kan nog zeker van alles gebeuren. De Pixel 10-serie zou mogelijk bestaan uit drie modellen. Naast een standaard Pixel 10 kan het goed zijn dat er twee modellen in de Pro-serie uitgebracht worden, wat vermoedelijk te maken heeft met de grootte van de toestellen. Ook in 2025 kan een nieuwe Pixel Fold verwacht worden, maar dit is weer afhankelijk aan de resultaten van de eerste generatie, die in 2023 uitgebracht wordt.

Google Pixel 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 869,00 euro