Samsung Galaxy A14 vanaf nu te koop in ons land: slechts 199 euro

Samsung heeft een nieuwe betaalbare smartphone uitgebracht in ons land. Vanaf nu kun je naar de winkel gaan voor de Samsung Galaxy A14. Daarbij kun je profiteren van een hele interessante aanbieding.

Samsung Galaxy A14 verkrijgbaar

In het betaalbare segment vind je vanaf vandaag de Samsung Galaxy A14 in de winkels. Hiermee is het de meest betaalbare telefoon uit de Galaxy A-serie. De Samsung Galaxy A14 werd in januari aangekondigd en staat garant voor vier jaar aan updates. Dit samen met een prijskaartje van 199 euro, maakt dit een interessante keuze voor degenen die geen dure smartphone willen. Wil je er 5G-ondersteuning bij, dan betaal je 229 euro.

Samsung biedt met de Galaxy A14 een 6,6 inch beeldscherm dat een 90Hz verversingssnelheid levert. De telefoon heeft 4GB aan werkgeheugen en komt op de markt met 64GB/128GB aan opslagruimte, dat je tevens kunt uitbreiden met een geheugenkaart. De Samsung Galaxy A14 laat je foto’s maken met de 50 megapixel camera. Tevens is er een 2MP macro- en een 2MP dieptelens. De 5000 mAh batterij kun je opladen met 15W. Vanuit de fabriek draait het toestel op Android 13. Ondanks de lage prijs gaat Samsung nog twee Android-updates uitrollen en is er voor vier jaar aan beveiligingsupdates. Een hele goede ontwikkeling voor deze prijs van de telefoon.

Aanbieding en verkoop

Een hele interessante aanbieding vind je nu terug bij Mobiel. In combinatie met een Ben abonnement betaal je gedurende je contract slechts 10,00 euro per maand, waarbij je de Galaxy A14 gratis krijgt. Voor dit bedrag krijg je de bundel met 15GB en 200 minuten, al kun je ook kiezen voor een lagere internetbundel of voor meer minuten. Heb je thuis T-Mobile, dan profiteer je van nog meer voordelen.

Je kunt de smartphone ook kopen bij Samsung zelf, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.