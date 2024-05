Triodos Bank stelt betalen via Google Pay en Apple Pay verder uit

Klanten van Triodos Bank die met smart zaten te wachten op betalen via Google Pay, komen van een koude kermis thuis. De integratie van de betaaldienst bij de bank gaat nog langer op zich laten wachten. Ditzelfde geldt voor Apple Pay.

Google Pay komt later bij Triodos Bank

Triodos Bank laat in een nieuw bericht weten dat klanten langer moeten wachten op de integratie van Google Pay en Apple Pay. De betaaldienst van Apple in de eerste helft van 2024 toegevoegd worden, Google Pay in de tweede helft van 2024. Dat lijkt nu niet gehaald te worden, als we naar de vernieuwde webpagina kijken die Triodos Bank online heeft gezet. Tweakers meldt dat op de oude pagina de genoemde data nog genoemd worden, maar op de nieuwe pagina zijn deze verdwenen.

Op de vernieuwde pagina zegt de bank dat de externe partijen waarmee wordt samengewerkt nog niet klaar zijn voor de koppeling tussen de nieuwe betaalpas van Visa Debit en Apple Pay. Dit lijkt hetzelfde te gelden voor Google Pay. Google Pay zal volgens de bank sowieso pas later beschikbaar komen dan Apple Pay. Een nieuwe datum wordt door Triodos niet genoemd.