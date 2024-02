Google Pixel Fold 2 duikt op in eerste lek: ‘krijgt nieuwe Tensor G4 chipset’

Google werkt aan een tweede vouwbare smartphone, als opvolger van de Pixel Fold. Het nieuwe model krijgt de niet heel verrassende naam Pixel Fold 2. Het toestel is nu uitgelekt in het geruchtencircuit, en daarom kunnen we de eerste details met je delen.

Google Pixel Fold 2 in beeld

Een recente lek onthult details over de mogelijke specificaties en het ontwerp van de aankomende Google Pixel Fold 2. Volgens het lek zou de Pixel Fold 2 de Tensor G4-chipset kunnen bevatten, in plaats van de Tensor G3 die te vinden is in de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Deze chipset wordt verwacht in de nieuwe Pixel 9 en 9 Pro, wat suggereert dat de Pixel Fold 2 mogelijk naast deze apparaten wordt gelanceerd in oktober, in plaats van in mei, zoals oorspronkelijk verwacht.

Nu is er een afbeelding gelekt die naar verluidt een prototype van de Pixel Fold 2 toont. Op de afbeelding valt direct op dat het ontwerp enkele opvallende verschillen vertoont ten opzichte van zijn voorganger. Allereerst heeft de camerabobbel een nieuwe vorm, die aanzienlijk verschilt van het vorige ontwerp. Dit is opmerkelijk omdat de langwerpige cameramodule een kenmerkend aspect is geworden van de Pixel-lijn. Daarnaast lijkt het omslagscherm van de Pixel Fold 2 langer en slanker te zijn dan dat van zijn voorganger, wat een mogelijkheid biedt voor een betere gebruikservaring in portretstand.

Hoewel het binnenscherm niet zichtbaar is op de gelekte afbeelding, wordt gemeld dat het een uitsparing heeft voor de selfiecamera in de rechterbovenhoek, in tegenstelling tot de originele Pixel Fold, waarbij de camera in de rand was geplaatst. Ook wordt vermeld dat de Pixel Fold 2 relatief dun is, maar nog steeds een duidelijke vouw in het scherm heeft.

Het is belangrijk op te merken dat deze informatie afkomstig is van slechts één gelekt beeld, dus de nauwkeurigheid ervan kan niet volledig worden bevestigd. Zoals altijd is het raadzaam om de informatie met een korreltje zout te nemen. Met een vermeende lancering in oktober kan er ook nog her en der wat veranderen. De eerste Pixel Fold werd niet uitgebracht in Nederland. Onbekend is of dat bij dit model gaat veranderen.