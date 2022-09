Evan Blass deelt foto’s Pixel 7, Google plaatst teaser

Evan Blass heeft van zich laten horen. De bekende leaker deelt foto’s van de Pixel 7 in alle kleuren. Daarnaast deelt Google zelf een teaser.

Foto’s en teaser van Pixel 7

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro domineren deze weken het technieuws. Nu is Evan Blass aan de beurt met nieuws over de nieuwe smartphonereeks. De leaker deelt foto’s van de nieuwe Pixel 7 in de drie verschillende kleuren. Google zal het toestel uitbrengen in het zwart en wit, maar ook in een lichtgroene lime kleur. Op de foto’s zien we de dual-camera, samen met de metalen band waarin de camera’s geplaatst zijn.

Nadat van de week door Google al een uitgebreide design-teaser was gedeeld van de Pixel 7 Pro, is het nu de beurt aan de Pixel 7. De smartphone krijgen we van verschillende kanten te zien op beeld. De circa halve minuut durende video kun je hieronder bekijken.