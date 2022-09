Google deelt design-teaser van Pixel 7 Pro; ook specificaties uitgelekt

De specificaties van de Pixel 7 kwamen al eerder naar buiten. Nu is er nieuws over de specs van de Pixel 7 Pro, en deelt Google een officiële teaser. Wat kunnen we verwachten?

Pixel 7 Pro specificaties

We schreven dinsdag al over de uitgelekte Pixel 7 specificaties. Nu gaan er nieuwe geruchten rond over de Pixel 7 Pro. De specificaties van deze smartphone worden eveneens door Yogesh Brar de wereld in gelaten. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe Pixel 7 Pro?

Voor de Pixel 7 Pro verwachten we een 6,7 inch QHD+ OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Ook hier zien we de Google Tensor G2 chipset van het bedrijf zelf, samen met een triple-camera. Hierbij gaat het om de 50MP hoofdcamera, 12MP groothoeklens en een 48MP telelens. Google voorziet de Pixel 7 Pro voorop van een 11 megapixel front-camera.

Kijkend naar de rest van de specificaties; zien we 12GB RAM en 128GB/256GB aan opslagruimte. De 5000 mAh batterij kan met 30W snel worden opgeladen. Natuurlijk krijgt de smartphone Android 13 mee. Op 6 oktober zullen we alle details te horen krijgen.

Google heeft nu in ieder geval alvast een nieuwe teaser online gezet, waarbij we het één en ander al te zien krijgen. Zo zien we de kleuren van de Pixel 7 Pro; Obsidian, Snow en Hazel. Gisteren werd al overduidelijk dat de Pixel 7-toestellen naar Nederland komen.