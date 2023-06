Consumentenbond: gezichtsherkenning nog te vaak om de tuin te leiden

Het gebruik van gezichtsherkenning wordt door velen gedaan, maar lang niet altijd is dit een veilige keuze. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond. De telefoons zijn (vaak) te ontgrendelen met een foto.

Gezichtsherkenning nog vaak onveilig

In het verleden hebben we al meermaals geschreven over de gezichtsherkenning bij smartphones. Lang niet altijd is dit een veilige manier voor het vergrendelen van je toestel. Uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond blijkt nu dat het nog steeds niet al te best gesteld is met ‘face unlock’. Het is vooral een risico bij toestellen in het goedkopere- en middensegment.

Volgens de Consumentenbond is bij ruim vier op de tien nieuwe smartphones de front-camera voor gezichtsherkenning voor de gek te houden. Hierbij heeft de bond met een papieren portretfoto de telefoon kunnen ontgrendelen. De gebrekkige gezichtsherkenning zou gevonden zijn bij 26 van de 60 geteste toestellen. Het gaat om toestellen van Nokia, OnePlus, Oppo, Xiaomi, Motorola, Honor en één model van Samsung.

Bij Samsung gaat het om de Samsung Galaxy A04s. Verder worden de OnePlus Nord CE 3 Lite, Oppo A57 en bijvoorbeeld de Nokia G60 en X30 genoemd, net als de Motorola G23. Opvallend is dat zelfs de hele dure toestellen van Xiaomi niet de test glansrijk doorstaan. Zo worden onder andere de Xiaomi 13, 13 Pro, 12T Pro en de verschillende Poco modellen slecht beoordeeld op het gebied van veilige gezichtsherkenning. De iPhone-modellen en recente Samsung-toestellen worden goed beoordeeld.

Alle toestellen

Volgens de Consumentenbond gaat het om dit lijstje van toestellen waarmee je de gezichtsherkenning eenvoudig om de tuin kunt leiden;